İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

İİT'nin internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivillerin öldürüldüğü, sivil konutlar, altyapı, hastaneler, okullar, ibadethaneler ve Birleşmiş Milletlere (BM) ait tesislerin yıkıldığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, bu vahşi saldırıların uluslararası insani hukukun açık ihlali ve savaş suçu olduğu ifade edildi.

Devam eden bu saldırıların olumsuz yansımalarından tamamen "işgalci güç olan İsrail'in sorumlu olduğu" kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını derhal durdurması için acilen müdahale edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ilaç, gıda ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasını kolaylaştıracak insani koridorların açılması çağrısında bulunuldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.