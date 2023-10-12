Açık 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 23:46

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı son 24 saatte yüzde 30 arttı

Birleşmiş Milletler (BM), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte yüzde 30 arttığını duyurdu.

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı son 24 saatte yüzde 30 arttı
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'deki durum hakkında son raporlarını aktardı.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda "kitlesel yerinden edilmenin devam ettiğini" belirten Dujarric, "Yerinden edilenlerin kümülatif sayısı son 24 saatte yüzde 30 artarak toplamda 338 bini aştı. Bunların 3'te 2'sinden fazlası UNRWA tarafından yönetilen okullara sığınıyor." dedi.

Dujarric, yerinden edilen yaklaşık 218 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki UNRWA'ya ait 92 okula yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı son 24 saatte yüzde 30 arttı

2 bin 500 yerleşim yeri tahrip oldu

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail Ordusunun hava saldırıları sonucu Gazze'de 2 bin 500 yerleşim yerinin yaşanmaz hale geldiğini, yaklaşık 23 bin binanın ise orta ile küçük ölçekte hasara maruz kaldığını belirtti.

İsrail hava saldırılarında en az 88 eğitim tesisinin vurulduğunu söyleyen Dujarric, bu binaların 18'inin UNWRA yönetimindeki okullar, 70'inin ise Filistinlilere ait eğitim kurumları olduğunu ifade etti.

Dujarric ayrıca, İsrail'in 8 Ekim'de Gazze'ye elektrik ve yakıt tedarikini durdurması sonucu OCHA'ya ait bir güneş enerjisi santralinin yakıtının bittiğini, buna bağlı olarak bölgede elektrik ve su krizinin arttığını söyledi.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Gazze Şeridi'nin İsrail otoriteleri tarafından tamamen abluka altına alınması nedeniyle su kaynakları yenilenemiyor, yakıt getirilemiyor ve İsrailli su tedarikçileri artık Gazze'ye su dağıtmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı ziyaret edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
00:54
Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
00:51
Sırp lider Vucic, erken genel seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu
00:40
Düzce'de zehir taciri 2 şüpheliye gözaltı
00:32
Hamas'tan İsrail'in "çocuklar öldürüldü" iddiasından vazgeçmesine dair açıklama
00:28
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ