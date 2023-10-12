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Dünya
AA 12.10.2023 23:53

DSÖ: Gazze'ye tıbbi hizmetlerin sağlanması için bir insani koridora ihtiyacımız var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye tıbbi hizmetlerin sağlanabilmesi için bir insani koridora ihtiyaçları olduğunu belirtti.

DSÖ: Gazze'ye tıbbi hizmetlerin sağlanması için bir insani koridora ihtiyacımız var
[İsrail'in hedef aldığı bir ambulans. Han Yunus, Gazze Şeridi | Fotoğraf: AA]

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Fransa'nın Lyon kentinde katıldığı bir programın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim nedeniyle endişeli olduğunu dile getiren Ghebreyesus, hem İsrail'de hem de Filistin'de hayatlarını ve ailelerini kaybedenler için üzgün olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, yaşanan çatışmalarda desteğe ihtiyacı olanların desteklenmesi, korunmaya ihtiyacı olanların ise korunması gerektiğini söyledi.

DSÖ: Gazze'ye tıbbi hizmetlerin sağlanması için bir insani koridora ihtiyacımız var

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 9 Ekim'de Kahire'de buluştuğunu hatırlatan Ghebreyesus, Sisi'nin Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'deki Filistinlilere tıbbi malzemelerin ulaştırılmasını kabul ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Gazze'ye tıbbi hizmetlerin sağlanması için bir insani koridora ihtiyacımız var." dedi.

Gazze'deki sivilleri korumak ve onlara destek sağlamak açısından bu koridorun önemli işlevi olacağına da işaret eden Ghebreyesus, "Onların yiyecek, tıbbi hizmet ve malzemeye ihtiyaçları var." diye konuştu.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, 10 Ekim'de, kritik tıbbi malzemeleri ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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