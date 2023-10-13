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Dünya
AA 13.10.2023 17:00

BM: Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, "Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor. İsrail'in bölgeyi terk etme emrinin insani etkilerini düşünmek bile tüyler ürpertici" açıklamasında bulundu.

BM: Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor

Griffiths, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebinin ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Paylaşımında "Çok yoğun bir nüfusun olduğu yerde 1,1 milyon insan, savaş bölgesini 24 saatten az bir sürede nasıl terk edebilir?" sorusunu yönelten Griffiths, "Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor" ifadesini kullandı.

Griffiths, "İsrail'in bölgeyi terk etme emrinin insani etkilerini düşünmek bile tüyler ürpertici" değerlendirmesinde bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirterek, bu çerçevede Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktarmıştı.

Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu" açıklamasında bulunmuştu.

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