İsrail askerleri TRT Arabi ekibine saldırdı

İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni hedef gözetmeksizin vuruyor. Gazeteciler de saldırıların hedefi oluyor.
Gazze'de görev yapan TRT Arabi muhabiri Sümeyye Ubayta'nın yakınına bomba düştü.
Gazeteciler bölgedeki bir binaya sığındı.
İsrail askerleri TRT Arabi'nin yayınını engellemeye çalıştı
İsrail askerleri Gazze sınırında görev yapan TRT Arabi ekibine de canlı yayın esnasında saldırdı.
Muhabirin Arapça konuşması gerekçe gösterilerek yayın engellenmeye çalışıldı.
Gazze'deki basın ofisi gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, saldırılarda, 8 gazeteci yaşamını yitirdi. 10 gazeteci yaralandı, 2 gazeteci de kayıp. 3 gazetecinin evi tamamen yıkıldı.
40 basın yayın kuruluşu da hava saldırılarının hedefi oldu.