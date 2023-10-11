'Lübnan'dan İsrail’e 15 insansız hava aracı ile sızma girişimi gerçekleştirildi'

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Lübnan'daki bir cami ve bazı evleri vurdu

İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az 4 patlamanın sesi duyuldu.

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