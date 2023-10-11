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Dünya
AA 11.10.2023 19:05

'Lübnan'dan İsrail’e 15 insansız hava aracı ile sızma girişimi gerçekleştirildi'

İsrail ordu radyosu, Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

'Lübnan'dan İsrail’e 15 insansız hava aracı ile sızma girişimi gerçekleştirildi'
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail top atışlarıyla karşılık verdi, Lübnan sınırındaki bölgelerde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az 4 patlamanın sesi duyuldu.

İsrail Lübnan'daki bir cami ve bazı evleri vurdu
İsrail Lübnan'daki bir cami ve bazı evleri vurdu

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

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