İsrail Filistinlilere yönelik saldırılarını artırıyor

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e anti tank füzesiyle düzenlenen saldırının ardından Lübnan sınırındaki bölgelerin hedef alındığı duyuruldu.

Lübnan topraklarından İsrail'in Arap el-Aramşe köyü yakınlarındaki askeri mevziye anti tank füzesi atıldığı ve buna yanıt olarak İsrail ordusunun Lübnan topraklarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı da sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında 2 sivil yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise füzenin atılmasından kısa süre sonra Dahayra çevresinin topçu atışıyla, Yarin beldesi çevresinin de fosfor bombalarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail saldırısında Dahayra beldesinde 2 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah'ın NNA'da yayımlanan açıklamasında, söz konusu saldırının iki gün önce Hizbullah mensubu 3 kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırısına "sert bir yanıt" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bugünkü saldırı sonucu İsrail tarafında can kaybı ve yaralanmalar olduğu kaydedildi.

Hizbullah, Lübnan'ı ve Lübnan halkını hedef alan, can kayıplarına yol açan İsrail saldırılarına yönelik yanıtının "kritik" olacağını vurguladı.

Lübnan-İsrail sınırında gerginlik hakim

Karşılıklı füze ve topçu atışlarının yapıldığı 120 kilometrelik Lübnan-İsrail sınırı üzerinde her iki bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

Sınırın sıfır noktasındaki AA muhabirinin gözlemlerine göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan güçleri sınır hattında sürekli devriye atıyor.

Saldırıların ardından yazılı açıklama yapan UNIFIL, "mavi hat" olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırı üzerindeki her iki tarafa da itidalli davranmaları çağrısını yineledi.

Lübnan ordusu ise gazetecilerin dışında sınır bölgesine kimsenin girmesine izin vermiyor.

Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillerin çoğunun olası bir İsrail saldırısına karşı başkent Beyrut ve daha güvenli bölgelere göç ettikleri ifade ediliyor.

Lübnan sınırının hemen karşısındaki İsrail'e ait yerleşim birimlerinden "Metulla"da herhangi bir sivil ve araç hareketliliği göze çarpmıyor.

Her evin üzerine İsrail bayrağının asıldığı yerleşim merkezi "hayalet bölgeyi" andırıyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı sürüyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2006'dan bu yana ilk kez çok namlulu roketatar sistemi ile saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 282. Tugay 334. Taburunun 9 Ekim Pazartesi günü, Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevzilerine M270 uzun menzilli roket topçusu (MLRS) kullanarak saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, "Saldırıda isabet oranı çok yüksek olan uzun menzilli füzeler kullanıldı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle de Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Ordunun bölgedeki yığınağı da giderek artıyor.

Hamas, İsrail'de çocukların öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtildi.

Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Herhangi bir araştırma yapılmadan İsrail hikayesini benimseme ve onun yanında yer almanın "medyanın çöküşü" olarak yorumlandığı açıklamada, bu tür iddialarla İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "katliam suçlarının üstünün örtülmeye çalışıldığı" ifade edildi.

Gazze'deki sivillerin elektrik, su, gıda ve tıbbi hizmetlerden mahrum bırakılmasını "toplu katliam" olarak niteleyen Hamas, askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırılarıyla İsrail'in askeri ve güvenlik oluşumlarını hedef aldığını, sivillere zarar verilmediğini vurguladı.

Açıklamada, İsrail'den yana durmakla suçlanan Batı medyasına, "profesyonel gazetecilik" yapma çağrısında bulunuldu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan 9 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 9 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNWRA İletişim Direktörü Juliette Touma, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Çatışma zamanları da dahil sivillerin korunmasının önemi çok büyüktür." ifadesini kullandı.

Touma, bölgede sığınağa çevirdikleri 18 UNRWA okulu ve Gazze'deki merkezlerinin de İsrail bombardımanlarında hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

İsrail ordusu Gazze'de ambulansı vurdu

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansı vurması sonucu 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, Gazze'nin doğusunda da bir sağlık görevlisi öldürüldü.

Filistin Kızılayından yapılan bir başka açıklamada ise sağlık görevlisi Hatem Avad'ın Gazze'nin doğusundaki Karni geçiş noktasında insani görevini yerine getirirken öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlileri öldürdü

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus’a bağlı Kusra beldesinde Filistinliler ile fanatik Yahudi yerleşimciler arasında olaylar çıktı.

Filistinlilere gerçek mermiyle saldıran yerleşimciler, 3 kişiyi öldürdü. Yerleşimcilerin saldırılarında 6 yaşında bir çocuğun bulunduğu 11 Filistinli yaralandı.

Netanyahu ve muhalefet "acil durum hükümeti" kurulmasında anlaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve buradan roket atışları devam ederken "acil durum hükümeti" kurulması için anlaştı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Likud Partisi kaynakları, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın "daraltılmış savaş kabinesinde" yer alacağını söyledi.

Gantz'ın partisinden yine eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot ile İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in gözlemci olarak görev yapacağı belirtildi.

Güvenlik kabinesinin görevlerinin aynı kalacağı ve Gantz'ın partisinden 5 ismin hükümette devlet bakanlıklarına getirileceği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.