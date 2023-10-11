Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala çok kişi bulunuyor

Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün geceden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde işgal uçakları tarafından yıkılan evlerin enkazında hala çok sayıda kişi bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırmada yetersiz olduğu kaydedilen açıklamada, ağır iş makineleri ve gerekli teçhizatın bulunmaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalin birden fazla bölgede bilinçli olarak sivil savunma ekiplerini hedef alması, çok sayıda üyemizin ölümüne ve yaralanmasına yol açmış, halkımıza yardım çalışmalarımızı sekteye uğratmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun sivilleri hedef aldığına vurgu yapılan açıklamada, saldırılarda Gazze halkını yerinden etmenin amaçlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, tam abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den beri yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor.