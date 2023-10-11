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Dünya
AA 11.10.2023 16:55

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler, Nablus kentinde 3 Filistinliyi öldürdü, 11’ini yaraladı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus’a bağlı Kusra beldesinde Filistinliler ile fanatik Yahudi yerleşimciler arasında olaylar çıktı.

Filistinlilere gerçek mermiyle saldıran yerleşimciler, 3 kişiyi öldürdü.

Yerleşimcilerin saldırılarında 6 yaşında bir çocuğun bulunduğu 11 Filistinli yaralandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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