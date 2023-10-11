Filistinli yetkili İsrail'in Gazze'de sivillere karşı 23 katliam gerçekleştirdiğini söyledi

Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,23 milyon Filistinliye karşı savaş suçu işlediğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de önceden uyarı veya bilgilendirme yapmadan evlerinde güvende olan aileleri hedef alarak 23 katliam gerçekleştirdiğini kaydeden Maruf, bu katliamlarda çoğu kadın ve çocuk 160'tan fazla sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini engelleyerek 2,23 milyon insanı toplu olarak cezalandırdığını vurgulayan Maruf, Gazze'de şu ana kadar ölenlerin sayısının 1000'i aştığını, yaralananların da çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 5 binden fazla olduğunu hatırlattı.

Maruf, Gazze'de şu ana kadar yerinden edilenlerin sayısının 250 bini aştığını belirtirken, İsrail saldırılarının artarak devam etmesi ve imkanların oldukça sınırlı olması nedeniyle yıkılan binaların enkazındakileri arama kurtarma çalışmalarında yetersiz kalındığını dile getirdi.

İsrail saldırılarında kamu binaları ve UNRWA okulları yıkıldı

Arama kurtarma çalışmalarının yapılamaması nedeniyle can kayıplarının arttığını vurgulayan Maruf, "İsrail, şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 27 hükümet binasının yanı sıra onlarca kamu ve hizmet tesisini bombaladı. Bu nedenle de elektrik, su şebekesi ve kanalizasyon gibi altyapıda ciddi bir yıkım söz konusu." dedi.

İsrail'in yıkıcı bombardımanlarında Gazze'de binlerce konuttan oluşan bazı mahallelerin tümüyle yerle bir edildiğini aktaran Maruf, "Ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait 48 okulda da yıkım oldu. Buralarda 10 eğitimci öldü, yaklaşık 300 çocuk da yaralandı." diye konuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde birinci derece sağlık hizmeti verilen 52 merkezden 29'unun hizmet dışı kaldığını kaydeden Maruf, bu merkezlerin hizmet dışı kalmasına bağlı olarak binlerce kronik hastanın hayatının da tehlikede olduğunu vurguladı.

Tarihi cami ve kiliseler vuruldu

Maruf, Beyt Hanun Hastanesi başta olmak üzere bazı hastane ve sağlık merkezlerinin de hizmet dışı kaldığını belirterek, "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tane tarihi cami ve kilise de var." ifadelerini kullandı.

Yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girmesinin engellendiğine dikkati çeken Maruf, İsrail saldırılarında 8 gazetecinin yaşamını yitirdiğini, 20'sinin yaralandığını ve medya kuruluşlarına ait onlarca merkezin yıkıldığını kaydetti.

Filistinli yetkili, "İsrail'in 13 tane ambulansı vurması sonucu 6 sağlık çalışanı öldü, 18'i yaralandı." dedi.