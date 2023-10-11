Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 16:06

Zelenskiy: Ortaklarımız, yardımın devam edeceği konusunda bize güvence veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ortaklarının", Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği ve kimsenin Ukrayna'yı terk etmeyeceği konusunda kendilerine güvence verdiğini bildirdi.

Zelenskiy: Ortaklarımız, yardımın devam edeceği konusunda bize güvence veriyor

Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşen Zelenskiy, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Belçikalı uzmanları, Ukraynalı pilotların ve teknik personelin eğitimine dahil ettiği için Belçika hükümetine teşekkür eden Zelenskiy, "Bugün, Belçika'nın Ukrayna'ya F-16 uçakları sağlamaya hazır olduğuna ve 2025'te uçakların Belçika'dan teslim edileceğine dair karar alması çok önemli." dedi.

Zelenskiy, yakınlarda oluşturulan IT koalisyonunun giderek geliştiğini ve Belçika'nın da bu koalisyona katıldığını belirtti.

Belçika'nın Ukrayna'nın Barış Formülü'nün birkaç maddesinin uygulanması üzerinde çalıştığını aktaran Zelenskiy, şunları söyledi:

"Belçika, Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu olmak üzere her iki cephede de ülkemizi destekliyor. Bunu takdir ediyoruz. Bugün burada tüm ortaklarımızla yaptığımız çalışmaların içeriğinden, ortaklarımızın ruh halinden Ukrayna'nın bir gün hem AB'nin hem de NATO'nun tam teşekküllü üyesi olacağının hissedildiğini açıkça söyleyebiliriz."

Zelenskiy, görüşmede, İsrail'deki durum ve bunun Ukrayna'yı nasıl etkileyebileceği konularını gündeme getirdiklerini vurgulayarak, "Elbette ortaklarımız, Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği ve kimsenin Ukrayna'yı terk etmeyeceği konusunda bize güvence veriyor. Ortaklarımıza inanıyoruz ancak, hiç şüphesiz şunu söyleyebilirim ki ne kadar çok zorluk olursa, dikkatimizi o kadar çok dağıtmamız gerekir. Bu kesinlikle açık." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, Rusya'nın dondurulan varlıklarını, Rusya'nın saldırganlığından ve füze saldırılarından kaynaklanan zararı telafi etmek için şimdiden nasıl kullanabileceklerini ele aldıklarını belirten Volodimir Zelenskiy, "Belçika'nın, Rus terörüne karşı savunmayı desteklemek üzere dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik uygulamayı başlatan ilk ülke olması önemli. Fonlar, güvenlik için kullanılacak." dedi.

Zelenskiy, toplam 1,7 milyar avroluk bu fonların ilkinin gelecek yıl kullanılacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Ukrayna Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
İsrail Gazze Şeridi'nde 4 sağlık çalışanını öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Filistinli yetkili İsrail'in Gazze'de sivillere karşı 23 katliam gerçekleştirdiğini söyledi
16:47
İran Cumhurbaşkanı Reisi, uluslararası camiayı İsrail'in işlediği suçlara karşı göreve çağırdı
16:29
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü
16:13
Ürünlerdeki güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye geriledi
16:06
Yolda yürürken kaldırım çöktü
15:47
İsrail Gazze Şeridi'nde 4 sağlık çalışanını öldürdü
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ