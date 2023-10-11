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Dünya
AA 11.10.2023 15:44

Nijer, BM Koordinatörü Aubin'den 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) Nijer Mukim Koordinatörü Louise Aubin'e ülkeden ayrılması için 72 saat süre tanıdı.

Nijer, BM Koordinatörü Aubin'den 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından BM Genel Sekreterliğine gönderilen 10 Ekim tarihli notada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Nijer'in 78. BM Genel Kuruluna ve diğer uluslararası toplantılara katılımını engellemek amacıyla "Fransa tarafından kışkırtılarak arka planda gizli manevralar" yaptığı belirtildi.

Notada, Nijer'in bu nedenle Viyana'da 23-29 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Kurulu ve 5 Ekim'de Riyad'da yapılan Dünya Posta Birliği Olağanüstü Genel Kurulu'na katılamadığı anımsatıldı.

Notada, "BM Genel Sekreteri'nin Nijer ve Nijer halkına zarar verme isteği" nedeniyle BM Nijer Mukim Koordinatörü Aubin'in 72 saat içinde ülkeden ayrılması gerektiği kaydedildi.

Nijer ile BM arasındaki gerilim

Nijer'deki askeri yönetim, 78. BM Genel Kurulu'nda ülkeyi temsil etmesi için daha önce Nijer'in BM temsilcisi olan ve geçiş hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak atanan Bakary Yaou Sangare'yi görevlendirmişti.

Görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hükümeti tarafından da BM'ye ayrı bir başvuru yapılmıştı.

Nijer'den yapılan 2 farklı başvuru nedeniyle bu ülkeden hiçbir isim Genel Kurul konuşmacı listesine alınmamıştı.

Nijer'deki askeri yönetim bu durumdan BM Genel Sekreteri Guterres'i sorumlu tutmuş ve Guterres'i Nijer'in 78. BM Genel Kurulu'na tam katılımını engellemek ve görevini kötüye kullanmakla itham etmişti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, bir ülkeden BM Genel Kurulu'na katılım için gerçekleştirilen başvurulardaki kimlik bilgilerinin çelişmesi durumunda, konunun Genel Kurul Yetki Komitesine havale edildiğini söylemişti.

Dujarric, kimin katılıp katılmayacağına Genel Sekreter Guteress'in değil komitenin karar verdiğini belirtmişti.

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