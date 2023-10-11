Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 15:33

Myanmar’da 2 generale "vatana ihanet ve yolsuzluk" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası

Myanmar Now sitesindeki habere göre, askeri yönetim, generaller Moe Myint Tun ve Yan Naung Soe'yi askeri mahkemece "vatana ihanet, rüşvet kabul etmek, yolsuzluk, yasa dışı döviz bulundurmak ve askeri disiplini ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Myanmar’da 2 generale "vatana ihanet ve yolsuzluk" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası
[Fotograf: AA]

Moe Myint Tun’un, askeri cunta lideri General Min Aung Hlaing’in en güvendiği generallerden biri olduğu ve öncesinde askeri hükümetin yatırım ve döviz denetlemesine ilişkin komitesine başkanlık ettiği belirtildi.

2021'de yapılan darbenin ardından oluşturulan 18 üyeli askeri Konseyin en kıdemli 5. üyesi Moe ile Yan, eylülde başkent Nepido'da hakkındaki suçlamalardan ötürü gözaltına alınmıştı.

Haklarındaki suçlamaların ardından Konseyden ihraç edilen 2 general de ordudan atılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

ETİKETLER
Myanmar
Sıradaki Haber
İsrail ordusu Gazze'yi obüslerle yoğun şekilde vuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Filistinli yetkili İsrail'in Gazze'de sivillere karşı 23 katliam gerçekleştirdiğini söyledi
16:47
İran Cumhurbaşkanı Reisi, uluslararası camiayı İsrail'in işlediği suçlara karşı göreve çağırdı
16:29
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü
16:13
Ürünlerdeki güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye geriledi
16:07
Zelenskiy: Ortaklarımız, yardımın devam edeceği konusunda bize güvence veriyor
16:06
Yolda yürürken kaldırım çöktü
Sivas'ta oluşan obruk ve dolinler tarım arazisine dönüştürüldü
Sivas'ta oluşan obruk ve dolinler tarım arazisine dönüştürüldü
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ