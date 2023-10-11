Myanmar’da 2 generale "vatana ihanet ve yolsuzluk" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası

Moe Myint Tun’un, askeri cunta lideri General Min Aung Hlaing’in en güvendiği generallerden biri olduğu ve öncesinde askeri hükümetin yatırım ve döviz denetlemesine ilişkin komitesine başkanlık ettiği belirtildi.

2021'de yapılan darbenin ardından oluşturulan 18 üyeli askeri Konseyin en kıdemli 5. üyesi Moe ile Yan, eylülde başkent Nepido'da hakkındaki suçlamalardan ötürü gözaltına alınmıştı.

Haklarındaki suçlamaların ardından Konseyden ihraç edilen 2 general de ordudan atılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.