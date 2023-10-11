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Dünya
AA 11.10.2023 15:03

İsrail'e gidecek 12 Kruvaziyer gemisi İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdı

İsrail limanlarına sefer düzenleyen iki kruvaziyer gemi işletmesi, İsrail ve Filistin arasındaki çatışma nedeniyle güzergah değiştirerek İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdı.

İsrail'e gidecek 12 Kruvaziyer gemisi İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdı

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın Doğu Akdeniz'deki kruvaziyer rotalarında değişikliğe neden olduğunu söyledi.

MSC Cruises ve Costa Cruises şirketlerinin rotalarında değişiklik yaptığını belirten Öztürk, İsrail'in Aşdod ve Hayfa limanlarının sefer programından çıkarıldığını, Türkiye'nin güneyi ile İzmir ve İstanbul'daki limanların uygunluğuna göre yeni rezervasyonların yapıldığını ifade etti.

Öztürk o bölgeye yıl sonuna kadar gitmesi planlanan kruvaziyer hatlarının rotasını değiştirdiğini anlatarak, "İzmir Limanı'na 12 gemi yeni rezervasyon yaptırdı. MSC'nin 8, Costa'nın 4 gemisi İzmir'e gelecek." diye konuştu.

Çatışmanın uzamasından endişe duyulduğunu kaydeden Öztürk, "Uzun dönemde bu gerginliğin devamı söz konusu olursa Doğu Akdeniz çanağındaki bu rahatsızlıktan dolayı kruvaziyer pazarında daralma olabilir." dedi.

Rota değişikliği yapan ilk geminin 19 Ekim'de İzmir Limanına demirlemesi bekleniyor.

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