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Dünya
AA 11.10.2023 14:57

Kremlin: Karabağ'daki Rus Barış Gücü’nün durumu Bakü ile görüşülecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Rus Barış Gücü’nün gelecekteki durumunun Bakü yönetimi ile görüşüleceğini bildirdi.

Kremlin: Karabağ'daki Rus Barış Gücü’nün durumu Bakü ile görüşülecek

Peskov, gazetecilerin, Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün geleceğiyle ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Rus askerlerinin fiili ve hukuki olarak Azerbaycan topraklarında bulunduğuna dikkati çeken Peskov, bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından da bilindiğini dile getirdi.

Peskov, "Onların daha sonraki kalış rejimi ve ilgili tüm yöntemlere gelince o zaman bu elbette Azerbaycan tarafıyla görüşülecek." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ermenistan ile de temaslarını sürdüreceğini kaydeden Peskov, Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son yaptığı telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin yeniden konuşlandırılmasıyla ilgili olarak konuşulmadığını kaydetti.

"Rusya, çatışmanın taraflarıyla teması sürdürüyor"

Peskov, gazetecilerin, “Diğer bazı ülkeler gibi HAMAS’ı terör örgütü olarak tanıyacak mısınız?” sorusuna “Çatışmanın taraflarıyla temasımızı sürdürüyoruz. Hem orada hem de diğer yerde Rus vatandaşları var. Bizim için Rus vatandaşlarının kaderi, bir numaralı önceliğimiz. Rusya, durumu dikkatli bir şekilde analiz ediyor. Çözüm sürecine katılma potansiyeli olan bir ülke olarak Rusya, pozisyonunu koruyor.” yanıtını verdi.

İsrail-Filistin meselesinde, Rusya’nın rolüyle ilgili Peskov, şunları kaydetti:

"Gerçek çözümde, Rusya'nın rolü hakkında konuşmak için henüz çok erken çünkü çatışma, sıcak savaş aşamasında. Durum endişe verici, potansiyel olarak çok tehlikeli ve insani sonuçlar da dahil olmak üzere tehlikeli. Terör saldırılarını durdurmamız gerekiyor. Orantısız güç kullanımını durdurmamız gerekiyor. Gazze'de halkın asgari ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor."

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