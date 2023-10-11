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Dünya
İHA 11.10.2023 14:53

İngiltere'deki Luton Havaalanı'nda yangın: Tüm uçuşlar durduruldu

İngiltere'nin Luton Havaalanı'ndaki otoparkta bir araçta çıkan yangın, diğer katlara yayıldı. Otoparkta kısmi çökme meydana gelirken, tüm uçuşlar durduruldu.

İngiltere'nin Luton Havaalanı'ndaki çok katlı otoparkın üçüncü katındaki bir araçta dün yerel saatle 20.47 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, hızla büyüyen alevler otoparkın diğer katlarına sıçradı.

Bedfordshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Andrew Hopkinson yangına 15 itfaiye aracı, 3 hava aracı ve 100'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini belirtti.

Otoparkta yangın sırasında bin 500'den fazla aracın bulunduğunu söyleyen Hopkinson, otoparkta kısmi çökme meydana geldiğini, bin 200 aracın hasar gördüğüne inanıldığını aktardı.

Tüm uçuşlar durduruldu

Luton Havaalanı'ndan yapılan açıklamada ise, "Önceliğimiz acil durum hizmetlerini, yolcularımızı ve personelimizin güvenliğini sağlamak. Bu nedenle tüm uçuşları 11 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'e kadar durdurma kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 4 itfaiye ile 1 havaalanı personeli hastaneye kaldırıldı.

Söndürme çalışmaları ise sabah saatlerine kadar devam etti. Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

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