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Dünya
AA 11.10.2023 14:59

İsrail ordusu Gazze'yi obüslerle yoğun şekilde vuruyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle de bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor.

İsrail ordusu Gazze'yi obüslerle yoğun şekilde vuruyor

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan hava saldırıları 5. gününde de devam ediyor.

Gazze'yi denizden de vuran İsrail ordusu, obüslerle de bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu sınır bölgesine yerleştirdiği çok sayıda obüsle Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı.

Obüslerden çok yoğun şekilde saldırılar düzenlenirken, Gazze'deki çok sayıda bölgeden dumanlar yükseliyor.

İsrail ordusunun bölgedeki yığınağı da giderek artıyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları beşinci gününde de sürüyor
İsrail'in Gazze'deki saldırıları beşinci gününde de sürüyor

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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