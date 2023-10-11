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Dünya
Reuters 11.10.2023 15:38

Putin: ABD, İsrail sorununu çözmekte başarısız oldu

Putin, ABD'nin İsrail sorununu çözmekte başarısız olduğunu söyleyerek, Filistin devletinin kurulmasını desteklediği mesajını verdi.

Putin: ABD, İsrail sorununu çözmekte başarısız oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne yönelik yerleşik süreçten kaçınmak ve temel sorunları çözmeden meseleleri kendi eline almaya çalışmakla suçladı.

Bölgedeki şiddeti korkunç olarak nitelendiren Putin, Filistin devletinin kurulması gibi konulara değinilmeden çatışmanın çözülemeyeceğini söyledi.

Ayrıca ABD'nin deniz kuvvetlerini konuşlandırarak bölgedeki gerilimi artırdığını açıkladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e `Aksa Tufanı` adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda bugüne kadar 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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