Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 15:46

İsrail Gazze Şeridi'nde 4 sağlık çalışanını öldürdü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ambulansı vurması sonucu 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, Gazze'nin doğusunda da bir sağlık görevlisi öldürüldü.

İsrail Gazze Şeridi'nde 4 sağlık çalışanını öldürdü
[Fotograf: Reuters]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı.

İsrail'in vurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları Halil eş-Şerif, Yüsra el-Mısri ve Ahmed Dehman hayatını kaybetti.

Kızılaydan yapılan bir başka açıklamada ise sağlık görevlisi Hatem Avad'ın Gazze'nin doğusundaki Karni geçiş noktasında insani görevini yerine getirirken öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Nijer, BM Koordinatörü Aubin'den 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Filistinli yetkili İsrail'in Gazze'de sivillere karşı 23 katliam gerçekleştirdiğini söyledi
16:47
İran Cumhurbaşkanı Reisi, uluslararası camiayı İsrail'in işlediği suçlara karşı göreve çağırdı
16:29
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü
16:13
Ürünlerdeki güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye geriledi
16:07
Zelenskiy: Ortaklarımız, yardımın devam edeceği konusunda bize güvence veriyor
16:06
Yolda yürürken kaldırım çöktü
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ