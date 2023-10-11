Belçika Başbakanı de Croo'dan, Zelenskiy'e Brüksel'de muğlak F-16 vaadi

De Croo, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.

Savaştan sonra Brüksel'i ilk kez ziyaret eden Zelenskiy'i ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden de Croo, ülkesinin Ukrayna'yı başından bu yana desteklediğini ve buna devam edeceğini söyledi.

De Croo, Belçika'nın "2025'ten itibaren Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlayacak durumda olacağını" bildirdi.

Ülkede gelecek sene seçim yapılacağı ve bu kararın seçim sonucuna göre değişip değişmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine de Croo, "uçakların gönderilmesinde son kararı yeni hükümetin vereceğini" söyledi.