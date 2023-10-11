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Dünya
AA 11.10.2023 16:57

Belçika Başbakanı de Croo'dan, Zelenskiy'e Brüksel'de muğlak F-16 vaadi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesinin Ukrayna'ya 2025 itibarıyla F-16 savaş uçağı sağlayacağını ancak son kararı, gelecek sene yapılacak seçim neticesinde görevi devralacak yeni hükümetin vereceğini söyledi.

Belçika Başbakanı de Croo'dan, Zelenskiy'e Brüksel'de muğlak F-16 vaadi
[Fotograf: AA]

De Croo, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.

Savaştan sonra Brüksel'i ilk kez ziyaret eden Zelenskiy'i ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden de Croo, ülkesinin Ukrayna'yı başından bu yana desteklediğini ve buna devam edeceğini söyledi.

De Croo, Belçika'nın "2025'ten itibaren Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlayacak durumda olacağını" bildirdi.

Ülkede gelecek sene seçim yapılacağı ve bu kararın seçim sonucuna göre değişip değişmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine de Croo, "uçakların gönderilmesinde son kararı yeni hükümetin vereceğini" söyledi.

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