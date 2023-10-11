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Dünya
AA 11.10.2023 17:26

İsrail polisi, Filistin saldırılarına karşılık vermede geç kaldığı eleştirilerini reddetti

İsrail polisi, Filistinli silahlı grupların cumartesi sabahı sınırdan sızarak gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönündeki, ülke kamuoyundan yükselen eleştirileri reddetti.

İsrail polisi, Filistin saldırılarına karşılık vermede geç kaldığı eleştirilerini reddetti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Geçen cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam tugaylarına bağlı silahlı gruplar, İsrail'e karadan, havadan ve denizden sızarak saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu 1200 İsrailli hayatını kaybederken, 2 bin 806 kişi de yaralandı. Askerlerin de bulunduğu 150 civarında İsraillinin ise esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü düşünülüyor.

Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot yakınlarındaki İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, Kassam üyelerinin baskın düzenleyerek ele geçirdiği ve 24 saat kadar elinde tutmayı başardığı Sderot karakolunda 8 polisin hayatını kaybettiğin söyledi.

Gazze'den İsrail içerisine sızma girişimlerinin hala devam ettiğini belirten Elsdunne, dün gece sınırdaki birçok noktada Filistinli silahlı gruplarla çatışma yaşandığını söyledi.

Polisin bu saldırılara karşılık vermekte geç kaldığı yönünde İsrail kamuoyunda oluşan yoğun eleştirilere cevap veren Elsdunne, "Bence savaş postallarını giymeyen ve orada bulunmayan kimse yargıda bulunmakta acele etmemeli. Floresan ışıkları arasında geçmişe bakıp kararlar almak çok kolay. Bununla birlikte şunu da söyleyebilirim ki (Kassam'ın düzenlediği saldırıyla ilgili) cevap verilmesi gereken birçok soru var ve bunlar cevaplanacak" ifadelerini kullandı.

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