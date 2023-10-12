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Dünya
AA 12.10.2023 13:51

Filistin'den Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısı

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti.

Filistin'den Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısı
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de hastanelerde tıbbi malzemelerde ciddi sorun yaşandığını belirtti.

Hastanelerin kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çeken Keyle, "Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de sağlık sektörü çöküşün eşiğinde
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de sağlık sektörü çöküşün eşiğinde

Başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası örgütlerden acil sağlık yardımı isteyen Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.

BM: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor
BM: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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