Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de sağlık sektörü çöküşün eşiğinde

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani durumun çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleştiğini, sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğunu açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze Şeridi'nin (İsrail tarafından) mühürlendiğini belirterek, "Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor" duyurusunu yapmıştı.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.