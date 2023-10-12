Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 11:41

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de sağlık sektörü çöküşün eşiğinde

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani durum çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleşiyor, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de sağlık sektörü çöküşün eşiğinde
[Fotograf: AA]

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani durumun çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleştiğini, sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğunu açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze Şeridi'nin (İsrail tarafından) mühürlendiğini belirterek, "Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor" duyurusunu yapmıştı.

Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir
Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail: Esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek
İsrail: Esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
ABD, KKTC ile BM Barış Gücü arasında sağlanan Pile-Yiğitler yolu mutabakatından memnun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak
12:46
Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan arabuluculuk konusunda önemli rol oynayabilir
12:43
Afşin'de 328 köy evi kış gelmeden bitirilecek
12:37
MEB'in yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı
12:32
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
12:29
TBMM'de 98 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Gazze'deki Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor
Gazze'deki Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında AA foto muhabiri Cadallah yakınlarını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında AA foto muhabiri Cadallah yakınlarını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ