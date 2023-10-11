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Dünya
AA 11.10.2023 21:15

Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir

Gazze'de, İsrail'in devam eden saldırıları ve elektrik krizi nedeniyle bir sağlık ve çevre felaketi yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir
[Fotograf: AA]

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5'inci gününde devam ederken, Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Başkanı Yahya es-Serrac, basın toplantısı düzenleyerek, yaşanabilecek tehlikelere ilişkin bilgi verdi.

Serrac, "İsrail'in saldırılarının devam etmesi ve su, kanalizasyon ve çöp toplama başta olmak üzere belediyelerin sunduğu hizmetler için gerekli olan elektrik ve yakıtın tedarik edilememesi nedeniyle bir sağlık ve çevre felaketi yaşanabileceğini" söyledi.

Gazze Şeridi'nde elektrik tamamen kesildi
Gazze Şeridi'nde elektrik tamamen kesildi

İsrail'in saldırısının, bir savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu belirten Serrac, uluslararası camiaya, Filistinlilere yönelik saldırıların durması ve işgal altındaki sivillerin korunmasını öngören uluslararası hukukun uygulanması için acil müdahale çağrısı yaptı.

"Gazze'de büyük bir su krizi yaşanıyor"

Serrac, evlerin yüzde 80'lik kısmına su verilememesi nedeniyle Gazze'de büyük bir su krizi yaşandığına dikkati çekti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

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