Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 5'inci gününde devam ederken, Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Başkanı Yahya es-Serrac, basın toplantısı düzenleyerek, yaşanabilecek tehlikelere ilişkin bilgi verdi.

Serrac, "İsrail'in saldırılarının devam etmesi ve su, kanalizasyon ve çöp toplama başta olmak üzere belediyelerin sunduğu hizmetler için gerekli olan elektrik ve yakıtın tedarik edilememesi nedeniyle bir sağlık ve çevre felaketi yaşanabileceğini" söyledi.

İsrail'in saldırısının, bir savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu belirten Serrac, uluslararası camiaya, Filistinlilere yönelik saldırıların durması ve işgal altındaki sivillerin korunmasını öngören uluslararası hukukun uygulanması için acil müdahale çağrısı yaptı.

"Gazze'de büyük bir su krizi yaşanıyor"

Serrac, evlerin yüzde 80'lik kısmına su verilememesi nedeniyle Gazze'de büyük bir su krizi yaşandığına dikkati çekti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.