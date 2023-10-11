Putin: Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine çok sayıda ülke ilgi gösteriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin konuşan Putin, projeye Azerbaycan'ın ilgi gösterdiğini söyledi.

Çalışmalar ilerledikçe başka ülkelerin de projeye katılmasını beklediklerini kaydeden Putin, "Burada öncelikle Avrupa kıtasına yönelik doğal gaz ticareti için elektronik bir platform oluşturulmasından bahsediyoruz. Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Putin, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğal gazın etkin şekilde sevkiyatına devam ettiklerini ve söz konusu altyapının da gelecekte genişletebileceğini ifade etti.