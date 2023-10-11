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Dünya
AA 11.10.2023 20:15

Mısır: Filistinlilere insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağız

Mısır, Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını duyurdu.

Mısır: Filistinlilere insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gelen İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı Mısır Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yayımlandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını kaydeden Şukri, krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.

İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu
İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu

Şukri, Mısır'ın, Filistin halkına gerekli insani desteği sunmaya devam edeceğini ve bu amaçla Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını dile getirdi.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistinli yetkili İsrail'in Gazze'de sivillere karşı 23 katliam gerçekleştirdiğini söyledi
Filistinli yetkili İsrail'in Gazze'de sivillere karşı 23 katliam gerçekleştirdiğini söyledi

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

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