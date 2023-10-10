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Dünya
AA 10.10.2023 18:19

İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı.

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ın çevresini vurduğunu söyledi.

Refah Sınır Kapısı'nda Gazze'ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar ise bunun üzerine oradan ayrıldı.

Mısır, Gazze'ye açılan Refah kapısını kapattı
Mısır, Gazze'ye açılan Refah kapısını kapattı

İsrail Ordu Sözcülüğü, ilerleyen zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

"Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz"

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre Tel Aviv, Mısır'a "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz." mesajı gönderdi.

Refah Sınır Kapısı'ndaki Mısırlı görevliler de İsrail'in saldırı düzenleme ihtimali konusunda uyararak, Filistinli personellerden sınır kapısını boşaltmasını istemişti.

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