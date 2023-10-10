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Dünya
AA 10.10.2023 18:30

İsrail Gazze Limanı'ndaki balıkçıların teknelerini vurdu

İsrail ordusu Gazze Limanında bulunan balıkçılara ait tekneleri vurdu. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze Limanında bulunan balıkçılara ait tekneleri vurdu.

Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Abluka altındaki şehir: Gazze
Abluka altındaki şehir: Gazze

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 250 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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