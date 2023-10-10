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Dünya
AA 10.10.2023 17:19

Zelenskiy: Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hem Ukrayna'nın hem de Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağından şüphesi olmadığını belirterek "Avrupa entegrasyonu yolunda Romanya'nın devletlerimizi desteklemesi önemli." dedi.

Zelenskiy: Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş’te Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından resmi törenle karşılandı.

Taraflar, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, savunma alanında işbirliği, Karadeniz güvenliği ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra her iki ülkede de altyapının geliştirilmesi ve istihdam yaratılması konuları ele alındı.

Zelenskiy, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, "Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok. Avrupa entegrasyonu yolunda Romanya'nın devletlerimizi desteklemesi önemli. Ukrayna, bu yıl AB üyeliği müzakerelerine başlamaya hazır olacaktır." dedi.

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