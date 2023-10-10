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Dünya
AA 10.10.2023 17:08

Ürdün, Mısır'ın koordinasyonunda Gazze'ye insani yardım gönderme kararı aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Ürdün, Mısır'ın koordinasyonunda Gazze'ye insani yardım gönderme kararı aldı
[Fotograf: AA]

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kral 2. Abdullah, Refah Sınır Kapısı üzerinden, Mısırlı yetkililerle tam koordinasyon içerisinde Gazze Şeridi’ne acil insani ve tıbbi yardım gönderilmesi talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Yardımların Batı Şeria'daki Filistinlileri de kapsadığı kaydedilen açıklamada, Batı Şeria'ya sınırı bulunan Ürdün'ün buraya yardımlarını nasıl ulaştıracağına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu, İsrail'in, Mısır'ı Gazze'ye yardım göndermemesi konusunda uyardığını ve yardım kamyonlarını vurma tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını, bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

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