Ürdün "İsrail'e destek için ABD'nin Ürdün üslerini kullandığı" iddialarını yalanladı

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Ürdün'deki askeri hava üssünden ABD askeri uçaklarının kalktığına dair söylentiler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Ürdün hava sahasını kullanan bir uçağın karıştırılarak dün bu yönde iddiaların ortaya atıldığına işaret edilen haberde, uluslararası sivil havacılık hukukuna uygun olarak ülke hava sahasını kullanan uçağın, yolcu taşıdığı ve herhangi bir ekipman barındırmadığı kaydedildi.

Haberde, Ürdün hakkında oluşturulan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Bazı basın yayın organlarında ABD ordusunun İsrail'e lojistik malzeme taşımak için Ürdün'deki askeri üsleri kullandığı yönünde iddialara yer verilmişti.