Parçalı Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2023 17:01

Ürdün "İsrail'e destek için ABD'nin Ürdün üslerini kullandığı" iddialarını yalanladı

Ürdün, ABD ordusunun İsrail'e lojistik malzeme taşımak için ülkedeki askeri üsleri kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ürdün "İsrail'e destek için ABD'nin Ürdün üslerini kullandığı" iddialarını yalanladı
[Fotograf: Reuters]

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Ürdün'deki askeri hava üssünden ABD askeri uçaklarının kalktığına dair söylentiler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Ürdün hava sahasını kullanan bir uçağın karıştırılarak dün bu yönde iddiaların ortaya atıldığına işaret edilen haberde, uluslararası sivil havacılık hukukuna uygun olarak ülke hava sahasını kullanan uçağın, yolcu taşıdığı ve herhangi bir ekipman barındırmadığı kaydedildi.

Haberde, Ürdün hakkında oluşturulan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Bazı basın yayın organlarında ABD ordusunun İsrail'e lojistik malzeme taşımak için Ürdün'deki askeri üsleri kullandığı yönünde iddialara yer verilmişti.

ETİKETLER
Ürdün ABD İsrail
Sıradaki Haber
Aşkelon'da patlama sesleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
"Uzaktan Eğitim Kapısı" Azerbaycan'ın da erişimine açıldı
17:43
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 830 kişi hayatını kaybetti
17:27
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
17:20
Zelenskiy: Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok
17:19
Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı
17:23
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
FOTO FOKUS
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ