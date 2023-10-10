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Dünya
AA 10.10.2023 16:47

Afganistan'da gözaltında tutulan 4 İngiliz vatandaşı serbest bırakıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gözaltında tutulan 4 İngiliz vatandaşının serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Afganistan'da gözaltında tutulan 4 İngiliz vatandaşı serbest bırakıldı

Bakanlık açıklamasında, "Afganistan yasalarını çiğnedikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 4 İngiliz vatandaşının, ülkedeki mevcut yönetim tarafından serbest bırakılmasının memnuniyet ve takdirle karşılandığı kaydedildi.

​​​​​​​Açıklamada, "İngiliz vatandaşlarının aileleri adına Afganistan'daki mevcut yönetimden, ülke yasalarının ihlal edilmesinden ötürü özür diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tüm İngiliz vatandaşlarına, denizaşırı ülkelerde İngiltere’nin ilgili terörle mücadele mevzuatına uymaları ve gittikleri ülkenin tüm yasalarına riayet etmeleri gerektiği hatırlatılan açıklamada, İngiliz hükümetinin bu olaydan üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının neyle suçlandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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