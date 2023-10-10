Fransız TotalEnergies hakkında "taksirle adam öldürmekten" suç duyurusunda bulunuldu

Ülke basınındaki haberlere göre, 2021'de Mozambik'in Palma şehrindeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları, Fransız petrol firması TotalEnergies'ye karşı "çalışanların güvenliğini sağlayamadığı" ve "taksirle ölüme yol açtığı" suçlamasıyla şikayette bulunuldu.
DEAŞ bağlantılı "Eş Şebab" örgütünün terör saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde bölgede gaz faaliyetleri yürüten TotalEnergies, taşeron işçileri için gerekli güvenlik önlemlerini almamak ve ihmalkarlıkla suçlanıyor.
TotalEnergies, terör saldırıları nedeniyle o dönem bölgedeki faaliyetlerini askıya almıştı.
Fransız firmasına karşı suç duyurusunda bulunanların saldırılardan sağ kurtulanlar ile hayatını kaybeden taşeron işçilerin yakınları olduğu belirtiliyor.
Fransa'da çevreci kuruluşlar da 2 Ekim'de, TotalEnergies hakkında "Afrika ülkeleri Uganda ve Tanzanya'da petrol çıkarma faaliyetleriyle iklim değişikliğini körüklemekten" suç duyurusunda bulunmuştu.