Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, NATO'nun Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'dan Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi.

KFOR'un eski komutanı Ristuccia, törende yaptığı veda konuşmasında, görev süresi boyunca kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini belirterek KFOR'u oluşturan müttefik ülkelere teşekkür etti.

KFOR'un Kosova'daki tüm insanlar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü garantilemek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkileri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirten Ristuccia, "Şimdi, KFOR komutasından ayrılırken, hala söyleyecek çok az şeyim olduğuna inanıyorum; çünkü bu dönemdeki eylemlerimiz, kurumsal olarak yargılama yetkisine güvenilen müttefikler ve katkıda bulunan ülkeler tarafından üstlerimce, emir-komuta zincirimce takdir edilmektedir ve takdir edilecektir." ifadelerini kullandı.

"KFOR'un tetikte ve hazır olması zorunludur"

KFOR'un yeni komutanı Tümgeneral Ulutaş, bu misyonun ilk Türk komutanı olarak üstlendiği sorumluluğun öneminin bilincinde olduğunu söyledi.

Kosova'nın içinden geçtiği hassas dönemde KFOR'un başarıyla görev yapması için tüm çaba ve deneyimini ortaya koyacağını vurgulayan Ulutaş, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yaşanan gelişmeler, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının her an bozulabilecek, öngörülemez ve değişken yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu durum KFOR'un varlığını ve yürüttüğü misyonları daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle KFOR'un durumsal farkındalığını sürdürmesi, misyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmesi ve güvenlik ortamını olumsuz etkileyebilecek olası gelişmelere karşı tetikte ve hazır olması zorunludur."

Türkiye, barış gücünün komutasını ilk defa devraldı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye, taahhüt edilen personel katkısı bağlamında, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.

KFOR'un 28'nci komutanı olan Tümgeneral Ulutaş, 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.