Parçalı Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2023 16:26

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını 1 yıllığına devraldı. KFOR'un 28'nci komutanı olan Tümgeneral Ulutaş, 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı
[KFOR'un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'dan (sağda) Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'a (solda) devredildi.]

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, NATO'nun Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'dan Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı

KFOR'un eski komutanı Ristuccia, törende yaptığı veda konuşmasında, görev süresi boyunca kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmediğini belirterek KFOR'u oluşturan müttefik ülkelere teşekkür etti.

KFOR'un Kosova'daki tüm insanlar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü garantilemek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkileri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirten Ristuccia, "Şimdi, KFOR komutasından ayrılırken, hala söyleyecek çok az şeyim olduğuna inanıyorum; çünkü bu dönemdeki eylemlerimiz, kurumsal olarak yargılama yetkisine güvenilen müttefikler ve katkıda bulunan ülkeler tarafından üstlerimce, emir-komuta zincirimce takdir edilmektedir ve takdir edilecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı

"KFOR'un tetikte ve hazır olması zorunludur"

KFOR'un yeni komutanı Tümgeneral Ulutaş, bu misyonun ilk Türk komutanı olarak üstlendiği sorumluluğun öneminin bilincinde olduğunu söyledi.

Kosova'nın içinden geçtiği hassas dönemde KFOR'un başarıyla görev yapması için tüm çaba ve deneyimini ortaya koyacağını vurgulayan Ulutaş, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yaşanan gelişmeler, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının her an bozulabilecek, öngörülemez ve değişken yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu durum KFOR'un varlığını ve yürüttüğü misyonları daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle KFOR'un durumsal farkındalığını sürdürmesi, misyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmesi ve güvenlik ortamını olumsuz etkileyebilecek olası gelişmelere karşı tetikte ve hazır olması zorunludur."

Türkiye, barış gücünün komutasını ilk defa devraldı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye, taahhüt edilen personel katkısı bağlamında, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.

KFOR'un 28'nci komutanı olan Tümgeneral Ulutaş, 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

ETİKETLER
NATO Kosova
Sıradaki Haber
BM'den AB'ye Filistin çağrısı: Yardımı kesmeyin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
"Uzaktan Eğitim Kapısı" Azerbaycan'ın da erişimine açıldı
17:43
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 830 kişi hayatını kaybetti
17:27
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
17:20
Zelenskiy: Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok
17:19
Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı
17:23
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
FOTO FOKUS
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ