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Dünya
AA 10.10.2023 15:52

İsrail basını: Ölen İsraillilerin sayısı bini geçti

İsrail basınına göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı bini geçti.

İsrail basını: Ölen İsraillilerin sayısı bini geçti

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