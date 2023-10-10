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AA
HABER GİRİŞ
10.10.2023 15:52
, 10.10.2023 16:16
SON GÜNCELLEME
10.10.2023 16:16
İsrail basını: Ölen İsraillilerin sayısı bini geçti
İsrail basınına göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı bini geçti.
Ayrıntılar geliyor...
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