İsrail savaş uçakları, Gazze'de 4 ambulansı hedef aldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nin doğusundaki Absan bölgesinde 4 ambulansın hedef alındığı kaydedildi.

Ambulansların durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise İsrail'in Gazze'deki Haydar Abduşşafi Sağlık Merkezi'nin yakınını bombaladığı ifade edildi.

Fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, saldırılar sonucu hasara uğrayan merkezin hizmet veremez duruma geldiği aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.