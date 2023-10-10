Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2023 14:57

İsrail savaş uçakları, Gazze'de 4 ambulansı hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 ambulansı hedef aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de 4 ambulansı hedef aldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nin doğusundaki Absan bölgesinde 4 ambulansın hedef alındığı kaydedildi.

Ambulansların durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise İsrail'in Gazze'deki Haydar Abduşşafi Sağlık Merkezi'nin yakınını bombaladığı ifade edildi.

Fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, saldırılar sonucu hasara uğrayan merkezin hizmet veremez duruma geldiği aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze Hamas
Sıradaki Haber
BM: İsrail ve Gazze'deki son şiddet olaylarında savaş suçları işlenmiş olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:09
Kılıçdaroğlu: Filistin halkının haklı davasını savunmak her ülkenin hakkıdır
15:58
Antalya'da sahillerde yoğunluk sürüyor
15:57
BM'den AB'ye Filistin çağrısı: Yardımı kesmeyin
16:17
İsrail'e uçuşlar devam ediyor, gelen yolcular kayıt altına alınıyor
16:16
İsrail basını: Ölen İsraillilerin sayısı bini geçti
16:00
Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı ne yapılmalı?
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
İsrail, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ