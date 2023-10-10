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Dünya
DHA 10.10.2023 14:58

UNRWA'nın Gazze'deki merkezinin bulunduğu bina önemli ölçüde hasar gördü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), saldırılarda Gazze’deki ofislerin zarar gördüğünü, 2 personelinin öldürüldüğünü ve 187 bin 500'den fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu. UNRWA bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

UNRWA'nın Gazze'deki merkezinin bulunduğu bina önemli ölçüde hasar gördü
[Fotograf: DHA]

UNRWA bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Dün gece UNRWA'nın Gazze'deki merkezinin bulunduğu bina, yakınlardaki hava saldırıları sonucunda önemli ölçüde hasar gördü. Gazze'de bulunan tüm BM uluslararası personeli aynı yerleşke içindeki başka bir binada barınmaktadır.UNRWA bu olay sırasında personeli arasında herhangi bir kayıp kaydetmemiştir, ancak 7 Ekim'den bu yana iki UNRWA personeli ve beş UNRWA öğrencisi öldürülmüştür.İlk bilgilere göre, ofisler ve UNRWA varlıkları hasar görmüştür."

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Birleşmiş Milletler binaları ve tesisleri, çatışma zamanları da dâhil olmak üzere her zaman korunmalıdır. UNRWA, 7 Ekim'den bu yana, yerinden edilmiş sivillerin barındığı okullar da dahil olmak üzere en az 18 tesisinde hem ikincil hem de doğrudan hasar kaydetmiştir.Bugün itibariyle BM, Gazze'de 187 bin 500'den fazla insanın yerinden edildiğini ve 137 binden fazla insanın Gazze Şeridi'ndeki 80'den fazla UNRWA okulunda barındığını tahmin etmektedir.”

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