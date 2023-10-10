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Dünya
AA 10.10.2023 14:54

Güney Kore, Japonya ve ABD, 7 yıl aradan sonra ilk kez denizcilik engelleme tatbikatı yaptı

Güney Kore, Japonya ve ABD, Kore Yarımadası'nın güneyinde 7 yıl aradan sonra ilk kez birlikte denizcilik engelleme tatbikatı düzenledi.

Güney Kore, Japonya ve ABD, 7 yıl aradan sonra ilk kez denizcilik engelleme tatbikatı yaptı

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu 2 günlük tatbikat, Jeju Adası'nda dün başladı.

Bununla, söz konusu 3 ülke 2016'dan bu yana ilk kez gemi kaçakçılığının önlenmesine odaklanan denizcilik engelleme tatbikatı ve 2017'den bu yana ilk kez korsanlık karşıtı tatbikat düzenlemiş oldu.

Güney Kore Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu tatbikat, Güney Kore ve Japonya'nın, Kuzey Kore'nin son dönemdeki nükleer ve füze tehditlerine yönelik caydırma ve yanıt verme kabiliyetlerini artırmıştır. Ayrıca bu tatbikat, denizcilikte güvenlik tehditlerine yanıt vermekte üçlü operasyonel kabiliyetlerimizin geliştirilmesine de odaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore, geçen ay yeni taktik nükleer saldırı denizaltısını tanıtmıştı.

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