İtalya, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sabah saatlerinde "X" platformundan yaptığı paylaşımda, iki askeri uçakla yaklaşık 200 İtalyan vatandaşının İtalya'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlık Kriz Masası'nın koordinasyonunda, İtalyan Hava Kuvvetlerinin nakliye uçaklarıyla yapılan tahliye uçuşlarında, İsrail'deki İtalyan vatandaşlarından ilk grup, Roma'daki Practica di Mare hava üssüne getirildi.

İtalyan basınına bilgi veren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'den tahliye edilecek vatandaşlar için 2 uçuşun daha yapılacağı ve bu uçakların da öğleden sonra geleceğini aktardı.

"Herkesi geri getirmek için çalışıyoruz"

Tajani, öğle saatlerinde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada da hükümetin önceliğinin, İsrail'deki İtalyanlar olduğunu belirterek, "İsrail'de yaşayan 18 bin İtalyan'a ek olarak bu ülkede 1000 kadar İtalyan bulunuyor. Bugün geri dönen 400 kişi dışında, ilerleyen günlerde 500 İtalyan daha özel ve askeri uçuşlarla İtalya'ya geri dönecek. Herkesi geri getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, İsrail'de kayıp olan hem İtalya hem İsrail vatandaşı çiftten haber alamadıklarını, muhtemelen bu kişilerin rehin alındığını aktardı.

Diğer yandan Başbakan Giorgia Meloni'nin, bugün Roma'daki Büyük Sinagog'u ziyaret ederek, İtalya'da yaşayan Yahudi toplumuna dayanışmasını gösterdiği bildirildi.