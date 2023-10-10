Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2023 15:04

İsrail'in, Gazze'ye saldırısında Filistinli bir doktor yaşamını yitirdi

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısında Filistinli bir doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in, Gazze'ye saldırısında Filistinli bir doktor yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda evi hedef alınan Said Derabiye isimli doktorun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Derabiye için Şifa Hastanesi'nde sağlık personelinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendiği kaydedildi.

Sağlık kurumlarına saldırılar kınandı

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca İsrail'in, sağlık kurumlarını kasıtlı olarak hedef almasına tepki gösterildi.

İsrail savaş uçaklarının, Sağlık Bakanlığı ve Rimal Sağlık Merkezi'ni hedef aldığı hatırlatılarak, sağlık kurumlarına saldırıların yaralıların tedavisini olumsuz etkilediği bildirildi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
UNRWA'nın Gazze'deki merkezinin bulunduğu bina önemli ölçüde hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:09
Kılıçdaroğlu: Filistin halkının haklı davasını savunmak her ülkenin hakkıdır
15:58
Antalya'da sahillerde yoğunluk sürüyor
15:57
BM'den AB'ye Filistin çağrısı: Yardımı kesmeyin
16:17
İsrail'e uçuşlar devam ediyor, gelen yolcular kayıt altına alınıyor
16:16
İsrail basını: Ölen İsraillilerin sayısı bini geçti
16:00
Mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı ne yapılmalı?
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
İsrail, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ