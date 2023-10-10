İsrail'in, Gazze'ye saldırısında Filistinli bir doktor yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda evi hedef alınan Said Derabiye isimli doktorun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Derabiye için Şifa Hastanesi'nde sağlık personelinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendiği kaydedildi.

Sağlık kurumlarına saldırılar kınandı

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca İsrail'in, sağlık kurumlarını kasıtlı olarak hedef almasına tepki gösterildi.

İsrail savaş uçaklarının, Sağlık Bakanlığı ve Rimal Sağlık Merkezi'ni hedef aldığı hatırlatılarak, sağlık kurumlarına saldırıların yaralıların tedavisini olumsuz etkilediği bildirildi.