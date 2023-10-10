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Dünya
TRT Haber 10.10.2023 17:02

Aşkelon'da patlama sesleri

Hamas, sivillerin 'kaçması için' uyarmıştı. Gazze'den Aşkelon'a onlarca füze fırlatılıyor. Bölgede peş peşe patlamalar yaşanıyor. TRT Haber ekipleri sıcak noktada...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Aşkelon kenti sakinlerine çağrıda bulunmuştu.

Ebu Ubeyde, Aşkelon sakinlerine bölgeyi saat 17.00'ye kadar terk etmelerini söylemişti.

Aşkelon bölgesine Hamas'ın saat 17.00'de düzenlemeye başladığı saldırı sonucunda sivillerin şehirden hızla ayrılmaya çalıştığı görüldü.

Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrai'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi.

İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

 


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