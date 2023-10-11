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Dünya
AA 11.10.2023 20:01

Kanada'da aracında Filistin bayrağı taşıyan kadın saldırıya uğradı

Kanada'nın Montreal şehrinde aracında Filistin bayrağı taşıyan bir kadın, başka bir kadın sürücünün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı.

Kanada'da aracında Filistin bayrağı taşıyan kadın saldırıya uğradı
[Fotograf: AA]

Kanada'da aracında Filistin bayrağı taşıyan bir kadın sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

İmane Najar, "Bugün arabamda Filistin bayrağı olduğu için yolda saldırıya uğradım. Başka bir arabadaki saldırgan bir bayan bana şiddetle hakaret etti. Birçok şeyin yanı sıra, bağırarak çocuklarımın gözü önünde tecavüze uğramayı ve sokağa sürüklenmeyi hak ettiğimi söyledi. Onu kayda aldığımı çok iyi bildiğinden, videoda kendisini açıkça ve gururla tanıttı." ifadesini kullandı.

 

Nefret suçu, tehdit ve vandalizm için polise şikayette bulundu

Daha sonra saldırgan kadının arabasıyla kendi arabasına iki kez çarparak kaçtığını belirten Najar, maruz kaldığı nefret suçu, tehdit ve vandalizm için polise şikayette bulunduğunu aktardı.

Najar, "Bu olayı medyanın dikkatine de taşımak istiyorum çünkü aksi bir durum olsaydı açıkça kınanacaktı. Burada nefret suçlarının varlığı konusunda toplumda farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesine yer verdi.

Kanada'da her vatandaşın, bir davaya veya bir halka yönelik görüşlerini veya desteğini barışçıl bir şekilde ifade etme fırsatına ve hakkına sahip olduğunu vurgulayan Najar, "Bu tür şiddet içeren eylem ve sözler kabul edilemez ve göz ardı edilemez, edilmemelidir. Sizleri videomu paylaşmaya davet ediyorum." paylaşımında bulundu.

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Videoda, ismini "Lauren Wise" olarak veren ve kendini yazar olarak tanıtan bir kadının, aracında Filistin bayrağı taşıyan Najar'a "Sen çocuklarının gözü önünde tecavüzü ve sokakta sürüklenmeyi hak ediyorsun. Sen terörist Hamas gibi giyiniyorsun. Hepiniz kahrolasıca aptalsınız." hakaretleri ettiği görüldü.

Kayıtta, saldırıya uğrayan sürücü kadının tartışmaya girmemek için uğraştığı, diğer kadının "Sana saldırmıyorum." diyerek kendini savunması da dikkati çekti.

Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir X sosyal medya kullanıcısı, Montreal Polis departmanını etiketleyerek "Bu, Arap karşıtı nefretin normalleştirilmesinin bir türüdür. Montreal'de bu yasal mi?" diye sordu.

Aynı kullanıcı, "Filistinliler, Araplar ve Müslüman olarak algılananlar hayatımda gördüğüm en kötü ayrımcılığa maruz kalıyor ve ben 11 Eylül sonrası dönemde yaşadım." paylaşımında bulundu.

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