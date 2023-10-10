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Dünya
AA, Filistin Dışişleri Bakanlığı 10.10.2023 20:05

Filistin: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

Abluka altındaki şehir: Gazze
Abluka altındaki şehir: Gazze

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

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İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
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Filistin: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
Filistin: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı
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