Kızılhaç: Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin soruları yazılı olarak yanıtladı.

IFRC ağının 5 üyesinin çatışmalarda öldürüldüğünü ve bundan üzüntü duyduğunu aktaran Longa, "Bu durum, tüm taraflara sivillere ve sağlık çalışanlarına saygı duymaları ve onları korumaları yönündeki çağrımızın öneminin açık bir hatırlatıcısıdır. Şu anda önceliğimiz bu." ifadelerini kullandı.

Özgür iradesiyle hareket etmek isteyen insanların korunmasını da savunduklarını belirten Longa, "(İsrail-Filistin çatışması) Şu anda sorun Gazze Şeridi'nin mühürlenmiş olmasıdır. Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor. Bu da taraflara sivilleri koruma çağrısında bulunmak için bir neden daha oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

Longa, Gazzeli vatandaşların ayrılmaya zorlanacağı ve geri dönmelerinin engelleneceği kitlesel bir göç olasılığına ilişkin olarak IFRC'nin "mülteciler ve göç akışları üzerindeki etkisi gibi olası uzun vadeli sonuçlar hakkında spekülasyon yapmak istemediğini" vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.