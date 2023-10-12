Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 11:10

Trump: İsrail saldırılara hazırlıklı değildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'i korumaktan başka bir seçeneği olmadığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail'in, Hamas saldırılarına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Trump: İsrail saldırılara hazırlıklı değildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Fox News televizyonunda Brian Kilmeade'e röportaj veren Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, "İsrail'i korumak zorundayız, başka seçenek yok." ifadesini kullandı.

Başkan olması durumunda ABD'nin, Hamas saldırılarını önceden tespit edip engelleyeceğine işaret eden Trump, "Netanyahu yaşananlardan ağır zarar gördü. Çünkü hazırlıklı değildi. Netanyahu hazırlıklı değildi, İsrail hazırlıklı değildi. Trump döneminde hazırlıklı olmalarına da gerek kalmazdı." diye konuştu.

İsrailli eski ulusal güvenlik yetkilisi: Saldırı İsrail istihbaratının başarısızlığı
İsrailli eski ulusal güvenlik yetkilisi: Saldırı İsrail istihbaratının başarısızlığı

Trump, Hamas'ın İsrail'e sızmasına ilişkin, "Kim, İsrail istihbaratının bu sızmayı tespit edemeyeceğini düşünebilirdi ki. Binlerce insan bunun içindeydi. Binlerce insan bunu biliyordu ve görmezden geldi. Bu Netanyahu için iyi bir şey değil." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İsrail Hamas Gazze
Sıradaki Haber
Ürdün, Gazze Şeridi için yardım uçağı gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Bu hafta 9 film sinemaseverlerle buluşacak
12:46
Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan arabuluculuk konusunda önemli rol oynayabilir
12:43
Afşin'de 328 köy evi kış gelmeden bitirilecek
12:37
MEB'in yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı
12:32
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
12:29
TBMM'de 98 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Gazze'deki Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor
Gazze'deki Şifa hastanesinde can pazarı yaşanıyor
FOTO FOKUS
Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında daha iyi bir aday yok
Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında daha iyi bir aday yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ