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Dünya
AA 12.10.2023 10:51

İsrail: Esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

İsrail: Esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek
[İsrail'in Gazze'ye saldırısı | Fotoğraf: AP]

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 6. gününe giren İsrail-Filistin çatışmasında abluka altındaki Gazze’de İsrail’in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi.

İsrailli Bakan, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir
Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı.

BM: Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istiyoruz
BM: Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istiyoruz

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

 

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler, Gazze’ye insani yardım koridoru açılması için İsrail’e çağrıda bulunarak, bölgede şartların "daha önce hiç olmadığı kadar ağır olabileceği" uyarısında bulunmuştu.

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