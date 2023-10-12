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Dünya
AA 12.10.2023 10:41

Anadolu Ajansı muhabiri, Gazze hastanesindeki durumu gözyaşlarıyla aktardı

Bir Anadolu Ajansı muhabiri, Gazze'deki Şifa Hastanesi önünde yaralı siviller ve çocukların hastaneye kaldırıldığı sırada yaşananlardan bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Muhabir Hind Khoudary, "Oyuncak ayısıyla bir kız görüyorum …. Daha fazla yaralı geliyor ve gördüğünüz gibi ambulans yok. Yalnızca Filistinli siviller diğer sivillere yardım ediyor.” dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'deki İsrail bombardımanında yaralananların yaklaşık yüzde 60'ının kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1100'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 171'i kadın, 326'sı çocuk olmak üzere 1100 kişinin yaşamını yitirdiği, 744'ü kadın, 1217'si çocuk olmak üzere 5 bin 339 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde adeta can pazarı yaşanıyor.

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