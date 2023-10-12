Açık 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 10:20

Blinken, İsrail ziyareti için ABD'den ayrılırken "İsrail'e destek" mesajı verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e bugün gerçekleştireceği ziyaret için ABD'den ayrılmadan önce İsrail'e destek mesajını yineledi.

Blinken, İsrail ziyareti için ABD'den ayrılırken "İsrail'e destek" mesajı verdi
[Fotograf: Reuters]

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkı adına mesajımız açık ve net; ABD, İsrail'in arkasında. İsrail halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız." dedi.

Hamas'ın İsraillilere yönelik eylemlerini eleştiren Blinken, "DEAŞ'tan bu yana bu denli ahlaksızlık görmedik." ifadesini kullandı.

İsrail'i ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğini kaydeden Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda askeri yardım çoktan yola çıktı." diye konuştu.

Blinken, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına da odaklandıklarını belirterek, şu ana kadar 22 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

ETİKETLER
İsrail ABD
Sıradaki Haber
ABD, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria için seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Kızılhaç: Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor
11:17
AB, Gazze'ye temel malzemelerin ulaşması gerektiğini bildirdi
11:13
Finlandiya-Estonya arasında gaz taşıyan boru hattına "sabotaj" ihtimali tartışılıyor
11:11
Trump: İsrail saldırılara hazırlıklı değildi
11:12
Bakan Bayraktar: Hedefimiz doğal gazın, elektrik ve madenlerin içinde olduğu büyük bir ticaret merkezi
11:07
Avukata "kargo dolandırıcılığı" soruşturması
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında daha iyi bir aday yok
Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında daha iyi bir aday yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ