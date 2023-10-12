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Dünya
AA 12.10.2023 09:49

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,52 dolardan işlem görüyor

Dün 88,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 85,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,08 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,52 dolardan işlem görüyor
[Fotograf: Reuters]

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki artış öngörüsünün işaret ettiği zayıf talep beklentileri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 12 milyon 940 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.  

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak. Stoklarda yükseliş olması durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle hafta başında aniden yükselen petrol fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesiyle gerilemeye devam ediyor.

Uzmanlar, çatışmanın petrol piyasasına etkisinin kısa vadede sınırlı olacağına dair işaretlerle fiyatlardaki düşüşün hızlandığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,60 ile 85,94 dolar aralığının direnç, 85,26 ile 84,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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