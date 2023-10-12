Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 09:05

Japonya'da bankalar arası transfer sistemi arızası iki gün sonra onarıldı

Japonya'da ulusal finans kuruluşlarının fon ve menkul kıymet transferi sağladığı "Zengin-net" ağında yaşanan arızanın, iki gün sonra onarıldığı bildirildi.

Japonya'da bankalar arası transfer sistemi arızası iki gün sonra onarıldı

Zengin-Net'ten yapılan açıklamada, fon ve menkul kıymet transferi sağlanan ödeme ve takas ağında 10 Ekim sabahı nükseden arızanın tamir edildiği aktarıldı.

İki günlük süre zarfında finans kuruluşlarının, ödeme ve finansman takası amacıyla transfer ağını kullanmak yerine alternatif yöntemleri tercih etmek zorunda kaldığı bildirildi. Arıza sebebiyle, MUFG gibi ulusal bankalar dahil ülke genelinde 11 bankanın toplamda 5 milyonu aşkın fon ve menkul kıymet transferinde aksama yaşandığı saptandı.

Japonya Bankalar Birliği'nin açıklamasında "Zengin-net" ağının kurulduğu 1973'ten beri, müşterilerinin ilk kez bir sistemsel sorun yaşadığının tahmin edildiği aktarıldı. Ülkede çoğu banka, günde ortalama 6,5 milyon adet ve 12 trilyon yenin (81 milyar dolar) üzerinde hacme sahip işlemin gerçekleştiği "Zengin" sistemi ağına bağlı durumda.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 1300'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
TEI, SAHA-EDGE'de Savunma Sanayi Buluşması'nda
09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:38
İsrail, Gazze'ye atılan roket sayısını açıklamayı reddetti
09:35
İsrail ordusu: Filistinli grupların saldırısından önceki gece bazı işaretler vardı
09:46
Eskişehir'de tarihi eser ele geçirildi
09:36
Küresel piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ